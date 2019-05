Consumenten bezorgder over de eigen financiële situatie

Wijzer in geldzaken ondervroeg voor de vijfde keer een groep van 1000 consumenten. Net als de laatste keer, in 2017, noemt de helft van de ondervraagden zijn financiële situatie goed tot zeer goed. Ook geeft ongeveer de helft aan (zeer) gemakkelijk rond te kunnen komen in een gemiddelde maand, evenveel als in 2017.



Des te opvallender is dat het aantal consumenten dat tevreden zegt te zijn over de eigen financiële situatie is gedaald. Twee jaar geleden was nog bijna zes op de tien Nederlanders tevreden, nu is dat ongeveer de helft.



Verder blijkt dat consumenten gemiddeld minder vaak het gevoel hebben dat zij controle hebben over hun financiële situatie. Dat de zorgen groeien, valt ook op te maken uit het aantal Nederlanders dat zegt moeite te hebben om los te komen van gedachten over de eigen financiën. Zo zegt een op de drie dat die gedachten hierover nooit ver weg zijn, terwijl in 2017 ongeveer een op de vijf dat zei.