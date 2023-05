Consumentenbond: basisboodschappen in half jaar 15 procent duurder

Ondernemers: Nu nog prijsstijging, later dit jaar wel stabilisatie of zelfs daling

De producten die het sterkst in prijs stegen waren suiker (plus 78 procent), bloemkool (plus 54 procent) en per zes verpakte bruine bollen (plus 43 procent). De Consumentenbond constateerde de sterkste prijsstijgingen in december 2022 en januari 2023, toen supermarkten dagelijks de prijzen van gemiddeld 150 producten verhoogden.