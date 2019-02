Consumentenbond: ING en Rabo benadelen klanten spaarhypotheek

video Bol.com bouwt er nog eens acht voetbalvel­den bij in Waalwijk

6 februari WAALWIJK - Bol.com is woensdagmiddag gestart met de bouw van een nieuw e-fulfiment center in Waalwijk. Het nieuwe center, pal naast het ‘oude’ dat pas in 2016 opgeleverd werd, beslaat zo'n acht voetbalvelden. In het centrum gaat Bol.com producten opslaan en verzendklaar maken van webshops die via Bol.com hun producten verkopen.