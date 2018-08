'Creditcard zet aan tot roekeloos geldgedrag'

Nog problematischer is de tweede soort, waarbij klanten gespreid kunnen terugbetalen. De rente is schrikbarend hoog, vaak tussen de 10 en 14 procent per jaar. Veel hoger dan de rente op een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Gespreid betalen met je creditcard is dé manier om snel een enorme schuld op te bouwen.



Als ICS daadwerkelijk wil voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen, dan moet het bedrijf iets doen aan die belachelijk hoge rente. Maar ja, dan zou het de kip met de gouden eieren slachten. En dus geldt de maatregel alleen voor ICS-creditcards zónder de mogelijkheid tot gespreid betalen.



Een creditcard is een onding, omdat het aanzet tot roekeloos geldgedrag. We geven gemakkelijker geld uit, omdat we weten dat we pas later écht hoeven te betalen. Creditcardmaatschappijen verdienen vervolgens aan het onverantwoorde gedrag dat ze zelf in de hand werken. Een halfslachtige maatregel van één creditcardmaatschappij verandert weinig aan dit discutabele verdienmodel.