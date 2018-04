Crisis Syrië schrikt Transavia niet af: in de winter naar Beiroet

Vakantievlieger Transavia zet komend winterseizoen vol in op het Midden-Oosten. Opvallend, gezien de burgeroorlog in Syrië, oplopende internationale spanningen en de 1,8 miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon, schrijft het Parool .

De maatschappij vliegt vanaf november twee keer per week van Schiphol naar Beiroet, als enige Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Volgens Transavia zijn er geen veiligheidsbezwaren voor vluchten naar het buurland van Syrië, waar al jaren een burgeroorlog woedt met een internationaal tintje.

Vorige week nog waarschuwden de Europese luchtvaartautoriteiten voor vluchtverstoringen in het luchtruim van Libanon vanwege de Amerikaanse, Franse en Britse bombardementen op Syrië.

'Volstrekt veilig'

,,We hebben samen met KLM heel goed uitgezocht hoe de actuele situatie in Libanon nu is", aldus een woordvoerder van Transavia. ,,Beiroet is volstrekt veilig om naartoe te reizen, en dat zal voorlopig zo blijven. Bovendien vliegt Transavia Frankrijk al langer vanuit Parijs met veel succes naar Beiroet."

Reizigers gaan dan wel op vakantie naar een land waar meer dan 1 miljoen - volgens de VN mogelijk zelfs 1,8 miljoen - Syrische vluchtelingen vaak in slechte omstandigheden leven, waaronder kampen in de voorsteden van Beiroet. Dat leidde vorig jaar nog tot spanningen, waarbij premier Saad Hariri van 'een tikkende tijdbom' sprak.

Transavia denkt de 378 stoelen per week gemakkelijk vol te krijgen, ook als de burgeroorlog in Syrië verslechtert en de spanningen toenemen tussen Rusland, Turkije en het Westen.

Afschrikken

,,We zijn niet bang dat de situatie in Syrië reizigers zal afschrikken. Het is aan ons en de touroperators waarmee we samenwerken om het publiek te overtuigen van het uitgaansleven, het strand en de stad Beiroet."

De timing van de bekendmaking, net na de westerse aanvallen op Syrië, is toeval. "We moeten toch het winterseizoen plannen en willen reizigers niet de mogelijkheid onthouden om nu al te boeken."

Monaco van Midden-Oosten

De maatschappij profileert Beiroet als 'het Monaco van het Midden-Oosten', een naam die de stad in de jaren 60 en vroege jaren 70 kreeg totdat burgeroorlogen, politieke crises, terreuraanslagen, Iraanse en Syrische invloed en Israëlische aanvallen de stad synoniem maakten voor oorlog en terreur.

In 2006 staakte KLM haar vluchten naar Beiroet. Libanon was toen strijdtoneel tussen Israël en de door Iran en Syrië gesteunde terreurbeweging Hezbollah, waarbij Israël het vliegveld van Beiroet bombardeerde.

