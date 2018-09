Dankzij kunstmatige intelligentie bestel je straks nooit meer de foute kledingmaat

Bij Zalando werken ze nu aan een oplossing. De online modegigant zet hiervoor een combinatie van slimme technologieën en menskracht in: een team modellen past in Berlijn de hele dag kleding en schoenen van de talloze merken die Zalando online verkoopt. Zo wordt in kaart gebracht hoe die zich tot elkaar verhouden. ,,Daardoor weten we of producten bij dat ene merk klein of juist groot vallen."



Het idee is dat klanten straks bij elke aankoop een op maat gesneden advies ontvangen. ,,We geven dan aan: je bestelt nu een maatje 38, maar bij dit merk valt dat relatief groot. Wij adviseren een 37."



Om dat voor elkaar te krijgen, bouwt Carrs team slimme algoritmen. Die leren de klantgeschiedenis kennen en interpreteren. ,,Hoe meer we van je weten, des te beter het advies." Daarbij is ook de hulp van klanten zelf nodig. Niet alle consumenten retourneren niet-passende kleding namelijk. ,,Zeker mannen zeggen sneller: deze trui is te groot of te klein, maar ik draag hem toch, ik heb geen zin in die rompslomp."