De Amerikaanse dollar daalt: wat betekent dat voor ons?

ABN Amro grijpt in bij zakenbank en schrapt 800 van de 2500 banen

12 augustus ABN Amro grijpt hard in bij zijn zakenbank. Het financiële concern trekt zich met zijn grootzakelijke tak terug uit activiteiten buiten Europa. In de reorganisatie die wordt uitgesmeerd over drie tot vier jaar verdwijnen 800 van de ongeveer 2500 banen bij de zakenbank, laat topman Robert Swaak weten bij de presentatie van de kwartaalcijfers.