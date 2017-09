De banaan is ten dode opgeschreven

Kema sloeg in 2013 groot alarm met de mededeling dat er een dodelijke schimmelziekte voortwoekert in de enige bananenvariëteit die de wereld kent.

U gaf de banaan nog tien jaar.

,,Dat klopt. Ik was de afgelopen vier jaar vooral druk met geld inzamelen voor onderzoek. We liepen bij overheid en bedrijfsleven vaak tegen een muur op als het ging om fondsen om nieuwe bananenrassen te ontwikkelen. Toen hebben we besloten om zelf een bedrijf op te zetten. Inmiddels zijn we wel succesvol geweest in het binnenhalen van geld. We hebben nu een solide basis om verder te gaan.''

Waarom duurde het zo lang? Nog zes jaar en de bananen zijn 'op'.

,,We merkten bij bedrijven een halfslachtige houding ten opzichte van het probleem. ,,Als de grond besmet raakt met de schimmel gaan we wel ergens anders bananen verbouwen'', was de laconieke reactie. De banaan is een zogenoemd 'orphan crop'. Dat zijn belangrijke gewassen zoals ook cassave en katoen, die niet in het westen worden geteeld. Daarom is er ook veel minder geld beschikbaar voor onderzoek naar die gewassen.''

Waarom maakt u geen gebruik van genetische modificatie?

,,Dat sluiten we ook niet uit. Maar zo'n nieuwe bananenvariant moet wel verkocht worden. En meer genetische variatie inbrengen kan alleen met de klassieke veredeling.''

Komt de nieuwe, resistente banaan nog op tijd?

,,De schimmel rukt verder op. Vier jaar geleden kwam die in Azië voor, inmiddels zit hij ook in het Midden-Oosten en Afrika. De vrees is dat ook Zuid-Amerika geraakt zal worden. Maar we hebben niet stilgezeten. We hebben alle genen in kaart gebracht voor resistentie tegen de schimmel. Het probleem is dat er wereldwijd maar één soort banaan wordt geteeld, de Cavendish. Die is nooit veredeld, het is gewoon een variant die in het wild werd aangetroffen. Nu willen we de genetische variatie vergroten en ze resistent maken. Dat doen we met de klassieke veredeling en dat kost nu eenmaal jaren.''

Er is nog hoop?