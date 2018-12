‘De bitcoin gaat wel weer omhoog’

Didi Taihuttu wrijft over zijn arm waarop de letter B met twee strepen erdoor, naar analogie van het dollarteken, is getatoeëerd. ,,Over een paar jaar weten we het of het de B van biljonair of de B van bankroet is.’’



Voor veel mensen die een jaar geleden bitcoins kochten is het de B van belazerd, bedonderd en bedrogen. Wie eind vorig jaar voor 100.000 euro kocht, zag als een ijsbeer op een smeltende ijsschots, 82.000 euro verdwijnen in het grote niets. ,,Ja, veel mensen hebben heel veel geld verloren’’, beaamt hij. ,,Iedereen kon zien dat die groei niet kon blijven duren.’’ Dan hadden ze zijn blogs maar moeten lezen.