De bliksemcarrière van onderneemster Olcay Gulsen

Ze is nog geen 30 jaar als ze in 2009 het modelabel SuperTrash volledig in handen krijgt. Tot dan toe leidt Gulsen de Europese en Aziatische afdeling van het van origine Amerikaanse modemerk. Maar als oprichtster Ava Riley ermee wil stoppen, trekt Gulsen de stoute killerheels aan en neemt het label over met als doel het te laten uitgroeien tot een wereldwijd bekend merk.



De Waalwijkse met Koerdisch-Armeense achtergrond, wordt vaak getypeerd als selfmade woman. Opgegroeid met een vader die kampte met drugs- en alcoholverslaving, is haar jeugd verre van onbekommerd te noemen. Zo is in het boek Wat is rijkdom? te lezen, dat Olcay weet hoe het is om niet te weten of er de volgende dag wel boterhammen zijn om mee naar school te nemen.



Terugkijkend zijn het juist deze jaren in haar jeugd die de voedingsbodem vormen voor het succesvol ondernemerschap. In Wat is rijkdom? zegt ze hier over: ,,Door mijn problematische achtergrond heb ik geleerd om snel te moeten schakelen omdat er vrij veel om me heen gebeurde. Ik heb geleerd hoe een knop om te draaien, verbanden te leggen en oplossingen te zoeken. De basiskwaliteiten van een ondernemer zijn toch dat je creatiever en anders naar situaties kijkt dan de meeste mensen, dat je sneller kunt schakelen dan gemiddeld.''