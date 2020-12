De eerste topman van een grote bank in Europa die wordt vervolgd voor witwassen

Wonen naast het werk: zelfs de FNV is blij met Waalwijkse campus voor arbeidsmi­gran­ten

11:17 WAALWIJK - De nieuwe campus voor arbeidsmigranten in Waalwijk is zo goed als klaar. Het zullen vooral de werknemers van Ingram Micro zijn die er gaan wonen. ,,In plaats van met het busje naar het werk hoeven ze straks alleen maar over te steken.”