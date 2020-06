De herstelparadox maakt ons overmoedig

Minister De Jonge had het in de laatste coronapersconferentie over de preventieparadox. Daarmee bedoelde hij dat alle preventiemaatregelen sinds 12 maart zo succesvol waren dat de neiging om ze nog na te leven, kleiner wordt. Zo’n paradox zien we ook in de economie nu. Het is de herstelparadox. De overheid is zeer succesvol in het stutten van de economie, waardoor de koopkracht en de consumptie terugkeert. Maar die zelfde economische herstart doet de besmettingskans toenemen. Als het virus terug oplaait, dan is het gevaar dat investeerders, ondernemers en consumenten niet langer denken ‘dit is naar, maar tijdelijk’ maar ‘dit is afschuwelijk en gaat voorlopig niet meer over’. Die paniek is zeer schadelijk voor een economie. Een snel herstel is met andere woorden een gevaarlijk herstel, ook voor de economie zelf.