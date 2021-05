De inflatie loopt op, moeten we ons zorgen gaan maken?

CO2-uit­stoot grote bedrijven fors gedaald in coronajaar 2020

5 mei De CO2-uitstoot van grote bedrijven is in coronajaar 2020 fors gedaald. Volgens de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) gaat het om een afname van 11,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Door de virusuitbraak waren veel fabrieken vorig jaar tijdelijk gesloten. Ook drukte de coronacrisis op de vraag in de industrie. Maar hoe groot de impact van de crisis precies was, moet de autoriteit nog uitzoeken.