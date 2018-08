De Waard tenten gered door overname

Sunshine Group, aanbieder van kampeerspullen, neemt De Waard tenten per direct over. De bekende De Waard tenten zijn een sterk merk met een trouwe klantenkring, stelt het bedrijf. De banen blijven behouden.

Dit betekent dat de winkel in Heerde zal openblijven. Ook blijft de fabriek in Tsjechië open en behouden 42 werknemers hun baan. Deze afspraken zijn vastgelegd in de voorwaarden van de verkoop van De Waard. Dit merk is onderdeel van het recent failliet verklaarde bedrijf Vrijbuiter.

De Sunshine Groep neemt ook de zakelijke activiteiten van Vrijbuiter over zodat de fabriek kan blijven bestaan. Het is nog onduidelijk of de vier megastores van Vrijbuiter zullen blijven bestaan. Voorlopig zijn de deuren van de winkels nog geopend.

Groeikansen

De directie van de Sunshine Group zegt goede kansen te zien voor de Waard. ,,De directie van de Sunshine Group koestert de kwaliteit, zelfstandigheid en motivatie van de medewerk(st)ers en wil dit ook graag vasthouden. Daarnaast ziet de Sunshine Group diverse groeimogelijkheden voor zowel De Waard als de zakelijke activiteiten in binnen- en buitenland.''

Sunshine Group is ook eigenaar van vouwwagenmerk Alpenkreuzer en de voortenten van Doréma. De Vrijbuiter ging begin deze maand ten onder aan een combinatie van ambitieuze groeidoelstellingen en langjarige verplichtingen.

Curatoren onderzoeken nog of een overname mogelijk is voor de vier megastores van de kampeerwinkelketen, die niet zijn overgenomen door Sunshine. De winkels zijn gelegen in Roermond, Roden, Zaandam en Gouda.