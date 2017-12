'Deel van de restaurants houdt vanavond zijn bezorgers thuis'

brexit Zoveel leed kan die verfoeide Brexit toch niet waard zijn

9 december Hèhè, eindelijk kunnen we gaan praten over een toekomst. Na een nacht van paniekerig overleg is donderdagochtend eindelijk de eerste horde van de brexit genomen. Die hele brexit was tot nu toe een hilarisch spektakel. Hoe May met haar Britse pumps dapper, vaak ternauwernood, bleef doorstappen terwijl ze door zowat iedereen in Groot-Brittannië onderuit werd gehaald. Bij toespraken stortte het decor in achter haar en verloor ze haar stem. Ze kreeg briefjes toegespeeld tijdens een speech, waarop zoiets stond als 'en nou opzouten jij'. Toen ze afgelopen maandag dacht een deal te hebben gesloten, werd ze diezelfde dag alweer door een politieke splinterpartij onderuit gehaald.