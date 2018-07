Derde van de Nederlanders wil graag zonnepanelen

Rebelse reclamejon­gens van MediaMonks zijn nu 300 miljoen waard

6 juli In 2001 begonnen ze in een garage in Hilversum, voor de lol. Nu heeft MediaMonks kantoren in wereldsteden als New York en Shanghai, wint het met zijn reclamecampagnes, websites, apps en games awards bij de vleet én is het onderwerp van een felle biedingenstrijd die in de honderden miljoenen euro's loopt.