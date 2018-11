Deze maand de twee miljardste betaling met iDEAL

Betaaldienst iDEAL heeft onlangs de twee miljardste betaling verwerkt. Daarmee is het aantal betalingen binnen krap drie jaar verdubbeld, terwijl voor het eerste miljard iDEAL-betalingen dertien jaar nodig was.

Op welke exacte datum iDEAL de grens van 2 miljard betalingen heeft doorbroken, is volgens eigenaar Currence moeilijk vast te stellen door de grote stroom transacties. Wel is zeker dat de mijlpaal in november is gehaald.

Of iDEAL in de toekomst in het huidige groeitempo kan blijven volhouden, blijft volgens Currence onzeker. Een nieuwe richtlijn geeft burgers binnenkort de mogelijkheid meer bankgegevens met externe dienstverleners te delen, waardoor er volgens een woordvoerder ook nieuwe concurrenten voor iDEAL bij kunnen komen.