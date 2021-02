Deze winkel missen we het meest

Sinds woensdag is het mogelijk om ook bij niet-essentiële winkels een bestelling af te halen (click & collect), maar klanten mogen tot zeker 3 maart geen stap binnen zetten. Winkelen blijft dus nog even verboden terrein. Er is één keten die uitzonderlijk veel wordt gemist sinds hij de deuren moest sluiten. Bijna 15 procent van de ondervraagden geeft aan Action het meest te missen. Maar ook Hema, Ikea, Mediamarkt, Blokker, Intratuin, Primark, Bijenkorf, Primera en Zeeman worden regelmatig genoemd.

,,Action is een typische impulswinkel. Mensen, vooral vrouwen, vinden het leuk om er rond te snuffelen en kopen altijd meer dan ze van plan waren. Zo kocht ik er ooit een klok van een meter hoog. Vooraf was ik helemaal niet op zoek naar zo'n ding, maar ik was zo aangenaam verrast door het uiterlijk van die klok dat ik 'm niet kon laten staan. Action verrast z'n klanten met een snel wisselend assortiment voor een lage prijs. Mensen worden daar blij van en daarom is het niet gek dat deze keten het meest wordt gemist”, aldus retaildeskundige en bijzonder hoogleraar Cor Molenaar.

Op gevoel

Volgens hem is Hema ook zo'n winkel waar vooral vrouwen shoppen. ,,Zij nemen de tijd en winkelen op gevoel, mannen vooral op ratio. Daarom verbaast het me niet dat Hema hoog scoort. Daar snuffelen normaal gesproken bijna alleen maar vrouwen rond. Bij het invullen van deze enquête zullen met name de mannen Mediamarkt hebben ingevuld als winkel die ze het meest missen. Want elektronica is en blijft bij mannen bijzonder populair.’’

Opmerkelijk is dat 39,1 procent zegt geen enkele retailer te missen. Een groot deel van de aankopen wordt nu online gedaan en dat gaat ten koste van fysieke winkels. Brancheorganisatie INretail doet dan ook een beroep op het kabinet om de winkels op 3 maart weer te openen. ,,We houden vanaf nu rekening met een snelle stijging van het aantal faillissementen in de detailhandel. Het CBS meldt dat in januari in de sector handel de meeste ondernemingen omvielen. Het kabinet moet de enige reddingsboei toewerpen die echt werkt en dat is heropening. En dat kan op een veilige manier. Winkels verdwijnen nu al, maar dat valt pas op als het te laat is’’, aldus INretail-woordvoerder Paul te Grotenhuis.

Bruidsjurk

De start van click & collect betekende groen licht voor een afhaalloket buiten de winkel, maar ondernemers willen volgens INretail hun klanten ín hun winkels ontvangen en adviseren bij de aankoop. ,,Natuurlijk, alle beetjes helpen zoals het afhaalloket. Maar een bruidsjurk moet op maat gemaakt worden, groeiende kindervoeten verdienen deskundige aandacht en consumenten willen proef zitten op banken en stoelen, voordat ze tot koop overgaan.”

Zo'n 75 procent van de retailers heeft een afhaalloket, maar met name grotere modeketens doen hier niet aan mee. Bij onder meer de Bijenkorf, WE, Zara, Bershka, Pull&Bear en H&M is geen click & collect mogelijk. De ketens melden dat ze een goed werkende webshop hebben en het afhaalloket zet te weinig zoden aan de dijk.

