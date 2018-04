Directeur spoorloos, personeel vraagt zelf faillissement aan

Het personeel, tussen de 20 en 30 mensen, heeft in maart geen salaris gehad. Aan het eind van die maand kregen ze van Peemen per e-mail te horen dat ze het geld niet meer hoefden te verwachten. Binnen enkele dagen zou het faillissement aangevraagd worden.



De Zorgconsulent helpt in de regio's Winterswijk en Arnhem/Nijmegen jongvolwassenen met een lichte verstandelijke handicap. Het bedrijf wordt betaald uit persoonsgebonden budgetten en levert daarvoor onder meer begeleiding en woonruimte. Op het hoogtepunt waren er zo'n 90 cliënten.

Onbereikbaar

Directeur Peemen is nu al weken onbereikbaar. Hij heeft een reputatie als het gaat om faillissementen. In 2010 begon hij eenmanszaak Hou vast Zorg, een organisatie die verstandelijk of psychiatrisch beperkte mensen begeleidde. Die zaak ging in 2012 op de fles; de fiscus had bijna een half miljoen euro tegoed van Peemen.



Later ging ook jeugdzorgorganisatie Jongeren Onder Dak failliet, waarvan Peemen een van de partners was. Het weerhield hem er niet van om in juli van vorig jaar de besloten vennootschap VG-Zorgnet op te richten, waar de Zorgconsulent onder kwam te vallen. Eerder richtte Peemen al bv's op voor een uitzendbureau en een groothandel in smeertechnieken.

Vergrootglas