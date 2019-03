Directie wil dat rust terugkeert: ‘generaal pardon’ voor opstandig personeel Jumbo

Deze avr vervangt de cao. Jumbo besloot in 2017 de vakbonden te passeren en rechtstreeks met de ondernemingsraden te onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden. De cao voor Jumbo Logistiek is vanaf 1 april niet meer geldig. Jumbo en de vakbonden sloten in april 2016 voor het laatst een cao voor een periode van een jaar. Toen het een jaar later tijd was voor nieuwe arbeidsvoorwaarden konden beide partijen het niet eens worden over de loonsverhoging.

Geruzie

Na maanden van geruzie en acties besloot Jumbo de bonden terzijde te schuiven en in gesprek te gaan met de eigen ondernemingsraad. Dat leidde tot de avr, iedere werknemer kreeg de keus wel of niet akkoord te gaan met die afspraken (de avr volgt de loonsverhogingen van de algemene supermarkt-cao, die met de vakbonden wordt afgesproken. Dit jaar is er bijvoorbeeld sprake van een loonsverhoging van 1,5 procent). Wie niet akkoord ging, kreeg geen loonsverhoging. Ruim 83 procent van de 3000 logistieke medewerkers is akkoord met deze avr, maar een deel staat niet achter deze regeling en wil het liefste dat er een nieuwe cao wordt afgesloten. Ze hebben inmiddels het vertrouwen opgezegd in de ondernemingsraden en eisen onder meer een loonsverhoging van 5 procent.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) en de OR Supply Chain stellen dat het moeilijk is voor collega's om een advies van de vakbonden naast zich neer te leggen. ,,De medewerkers zaten klem tussen Jumbo en de vakbonden en vroegen zich af: ‘wie moet ik nu geloven?’’’ Daarom hebben we besloten een generaal pardon-regeling in te stellen voor de mensen die nog geen keuze hebben gemaakt. Hiermee kunnen deze collega's alsnog met terugwerkende kracht tot 26 februari 2018 aanspraak maken op de gemiste loonsverhogingen. Tenzij zij er nadrukkelijk voor kiezen om in de cao te blijven die de komende vier jaar echt bevroren blijft’’, aldus Hans Schlömer en Piet Otsen namens de ondernemingsraden.

Einde aan onzekerheid

Ton van Veen, financieel topman van Jumbo, meldt dat de Raad van Bestuur het voorstel van de raden na ampel beraad steunt. ,,Wij hopen dat er door deze stap een einde komt aan de onzekerheid. In de avr zijn prima afspraken gemaakt die ook in de cao stonden. De vakbonden vinden het op z’n zachtst gezegd niet fijn dat hun vehikel is afgepakt, maar wij hebben eerder echt geprobeerd om aan de onderhandelingstafel tot een akkoord te komen. Wij zitten met de lonen voor ons logistiek personeel al boven het gemiddelde en het is zaak voor een gezonde loonkostenontwikkeling te gaan. De terugbetaling van de generaal pardon-regeling kost het bedrijf minimaal vijf ton en maximaal 1 miljoen euro, maar er is ons in het kader van goed werkgeverschap veel aan gelegen om de collega's nog een eenmalige kans te geven de avr op hen van toepasing te laten zijn. De cao wordt per 1 april bevroren en komt de eerste vier jaar niet meer terug.’’

Van Veen meldt verder dat Jumbo in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch die eind januari oordeelde dat de supermarkt zich aan de oude cao voor de distributiecentra moet houden, ook al is die verlopen. De rechtszaak was door vakbonden FNV en CNV aangespannen. Volgens de rechter had Jumbo aan de vakbonden een brief moeten sturen dat het bedrijf uit de cao stapt, maar dat is niet gebeurd. Volgens de wet wordt een cao namelijk telkens met dezelfde periode verlengd tenzij die wordt opgezegd. Daarom kunnen bonden en werknemers zich nu nog steeds op de oude cao beroepen, ook al liep die op 1 april 2017 af.

Intentie

Op 1 april van dit jaar komt er officieel dus wel een einde aan deze overeenkomst. Van Veen stelt dat Jumbo altijd de intentie had de cao te verlengen. ,,Pas later toen we er niet uitkwamen met de vakbonden, hebben we gekozen voor een avr. Daardoor konden we pas op een later moment de cao beëindigen. Formeel hebben de vakbonden gelijk gekregen, maar praktisch gezien konden we niet eerder opzeggen. Om die reden tekenen we hoger beroep aan tegen de uitspraak van de rechter.’’ Van Veen benadrukt dat als Jumbo in hoger beroep alsnog gelijk mocht krijgen, het personeel geen loon moet terugbetalen aan de werkgever. ,,Zeker niet, we vorderen niets terug.’’