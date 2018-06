Dirk Scheringa weg bij cryptobedrijf wegens 'kennisgebrek en slecht Engels'

Toen het net werd aangekondigd, liep de voormalig bestuursvoorzitter van DSB Bank als pr-stunt met een bijl over de zuidas, om te laten zien dat hij destructief te werk zou gaan. ICO Headstart kapte de samenwerking echter toch af.



Het bedrijf laat aan Quote weten dat Scheringa op meerdere vlakken tegenviel. ,,Of Dirk nu helemaal de juiste kennis had, was een beetje de vraag ja. Wat ook niet meespeelde was zijn kennis van het Engels. In de cryptowereld is het vrij essentieel dat je dat beheerst. Alles gaat in het Engels hè", aldus chief operating officer Martin Bylsma. ,,Dirk was even betrokken, maar is geen adviseur meer. Hij begon als CEO."