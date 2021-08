Dit Nederlandse dorp heeft straks geen enkele kroeg meer: ‘Corona heeft veel veranderd‘

Nog nauwelijks verduurza­ming winkelpan­den: ‘Snel dwingende maatrege­len nodig’

13 augustus De verduurzaming van winkels in Nederland komt nauwelijks van de grond. Energielabels ontbreken en het energieverbruik is nog veel te hoog om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs (50 procent minder CO2-uitstoot in 2030) na te komen. Ook is er geen dwingende wetgeving vanuit de overheid, waardoor vastgoedeigenaren en winkeliers niet in actie komen.