Donald Duck blijft ‘gewoon’ op de mat vallen

Papierprijzen

Op vaksites is te lezen dat ondertussen - buitenlandse - concurrenten aan het vissen zijn in het klantenbestand van Roto, dat publieksbladen als Margriet, Libelle, Donald Duck en VI drukt. In Deventer werken zo’n 400 mensen, in totaal werken op de drie locaties zo’n 800 mensen. Roto Smeets is een van de oudste industriële bedrijven in Deventer en is gestart in 1931.