DPG Media en Groupe Rossel nemen RTL België over

Por­sche-garage Sch­midt-Os­s wil in bedrijfsom­vang verdubbe­len én er rijden al negen ‘Von Schmidts’ rond

15 juni OSS - Voor menigeen is het dé droomauto. Schmidt-Oss is specialist in reparatie en onderhoud van Porsche. Het bedrijf groeit en wil op de huidige locatie uitbreiden en zelfs verdubbelen. ,,Bij een Porsche draait het ook om passie en beleving. Je kiest bewust om zo’n auto te rijden.”