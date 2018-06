Drie redenen waarom KLM-baas Elbers ons de trein in praat

Winkels Leapp dicht, onder meer in Tilburg en Den Bosch: oppoetser van Applespul­len failliet

13:40 Leapp is vrijdag door de rechtbank Amsterdam failliet verklaard, nadat de refurbisher van iPhones en andere Apple-producten eerder op de dag uitstel van betaling aanvroeg. Alle 24 zaken in Nederland zijn gesloten. De website is niet bereikbaar.