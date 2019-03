Drukte bij uitverkoop Intertoys maar geen blije gezichten

‘Teleurstellend', laat een van de koopjesjagers weten via sociale media. De uitverkoop bij tientallen vestigingen, zoals die in Rijswijk en in Drachten, lokte vanochtend bracht al veel koopjesjagers op de been, maar met veel spullen kwamen ze niet naar buiten. Van spectaculaire kortingen is geen sprake: een deel van de spullen is afgeprijsd tot 30 procent én die korting geldt niet voor speelgoed van bijvoorbeeld Lego of Playmobil.