Duizenden euro’s en een illusie armer melden de ouders zich weer bij mij

Het ondernemerspaar heeft een leven lang hard gewerkt in het eigen in- en exportbedrijf in porselein. Nu ze eind vijftig zijn, willen ze zo langzamerhand stoppen met werken. Verre reizen maken, genieten van al het mooie dat het leven te bieden heeft. Maar wat te doen met hun zaak? Ze zien graag dat een van hun vier kinderen, die zijn opgegroeid tussen het porselein, de tent overneemt. Zo blijft wat ze hebben opgebouwd en waar ze trots op zijn in de familie.