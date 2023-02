Duizenden nieuwe meldingen problemen apneu-apparaten Philips: toezichthouder VS meldt 82 doden

met video Ruim 1,6 miljard euro verlies bij Philips; weer tientallen miljoenen extra naar terugroep­ac­tie

EINDHOVEN – Philips heeft het afgelopen jaar een verlies geleden van ruim 1,6 miljard euro. De oorlog in Oekraïne, de Chinese Covid-maatregelen, maar vooral apneu-kwestie drukten de resultaten flink. Er is ook een lichtpuntje: het concern wist in de maanden oktober, november en december meer te verkopen.

30 januari