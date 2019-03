‘Dwaze zaterdag’: personeel voert actie in de Bijenkorf

Verhoginkje

Na ruim een jaar onderhandelen is de Bijenkorf wel bereid de lonen met 1,5 procent te verhogen. ,,Dat vinden we te weinig, we willen bovenop de voorgestelde 1,5 procent een loonsverhoging van 3,5 procent. Op die manier kunnen de medewerkers de hogere energierekening, de hogere huren en de boodschappen tenminste betalen.’’

Protestkaarten

Volgens de Bijenkorf gaat het om een eindbod. De medewerkers hopen dat onder druk van acties opnieuw kan worden onderhandeld over een hoger loon. Begin dit jaar overhandigden ze bij het hoofdkantoor in Amsterdam 500 protestkaarten tegen het huidige salaris en de werkdruk. Volgens Vermeulen is de bedoeling dat na het warenhuis in Amsterdam, komende zaterdagen ook in de andere winkels actie wordt gevoerd. Wat ze precies gaan doen, laat de vakbond nog in het midden. ,,Dat is een verrassing, maar de klanten zullen het zeker merken.’’ Bij de Bijenkorf (zeven filialen) werken zo’n 3000 mensen.