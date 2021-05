Écht groen vliegen is pas op zijn vroegst in 2035 haalbaar

KLM moet groener. Maar hoe? Een van de stappen is om geregeld de vloot te vernieuwen. Zo is dit jaar begonnen met de vervanging van de Embraer 190-toestellen van KLM Cityhopper door 25 exemplaren van de Embraer E2 195-2. Het vierde exemplaar landde deze week na een proefvlucht bij de fabrikant in Brazilië op Schiphol. Dit jaar volgen er nog eens drie, allemaal leasetoestellen. De 25ste wordt eind 2024 verwacht. ,,Kijk’’, wijst Jeroen van Eijk, de projectmanager bij KLM Cityhopper voor de introductie van het nieuwe toestel. ,,Je kijkt dwars door de motoren heen. Veel lagere fansnelheid en dus veel minder geluidsoverlast. Het gebied dat dit toestel hoort opstijgen is 63 procent kleiner dan bij het oude toestel. En alles is netjes weggewerkt in het toestel, heel het landingsgestel is onzichtbaar.’’