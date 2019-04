Economische groei vlakt af, maar beleggers ‘lijken wel gek geworden’

Zijn beleggers gek geworden? Daar lijkt het wel op. De beurskoersen staan bijna op het hoogste punt ooit, terwijl de economie over zijn hoogtepunt heen is.

In Nederland is de AEX dit jaar al 16 procent gestegen. En Nederland is bepaald geen uitzondering, wereldwijd hebben de beurzen een uitstekend kwartaal achter de rug. ,,Het gaat hartstikke goed op de beurs”, constateert Bob Homan, hoofd beleggingen bij ING, dan ook tevreden.

Dat staat in schril contrast met december vorig jaar. Toen gingen de beurzen wereldwijd hard onderuit. Beleggers vreesden een rentestijging in de VS en waren bang voor een recessie. Die angst verdween toen de Fed, de Amerikaanse centrale bank, aankondigde de rente niet verder te verhogen. De groei van de economie liep terug in de VS, dus was het niet langer nodig de economie af te koelen door middel van een renteverhoging.

,,De rente is niet langer een bedreiging voor aandelen’’, geeft Homan als een van de redenen voor de koersstijging. ,,Als de rente stijgt stappen beleggers over van aandelen naar obligaties. Omdat ze daar ook een mooi rendement mee kunnen maken.”

De rente is niet de enige verklaring voor de stijgende koersen zegt Corné van Zeijl fondsbeheerder bij vermogensbeheerder Actiam. ,,China zorgt ook voor een draai van het sentiment. De groei in China vertraagde. Maar de Chinese regering is met een ongekend stimuleringspakket gekomen en dat lijkt te werken.”

Hoopgevende signalen

Ook in Europa lijkt het langzaamaan weer de goede kant op te gaan. Maanden vielen de groeicijfers tegen en er werd zelfs met een recessie rekening gehouden. Maar de laatste weken komen er weer hoopgevende signalen over de economie in Europa. ,,Al met al lijkt het een ideale situatie’’, vat Homan samen. ,,De rente is geen bedreiging meer voor de aandelen, de groei van de economie is goed en de winsten van de bedrijven vallen niet tegen.”

Dat de winsten zouden dalen was al verwacht zegt Van Zeijl ,,Dat is al ingeprijsd. Beleggers zijn mogelijk zelfs iets te somber geweest, dus daar is nog ruimte voor wat groei van de aandelenkoersen.” Homan denkt dat de winsten van de bedrijven nog wel eens mee kunnen vallen en dat biedt ruimte voor verdere koersstijgingen denkt hij.

Het vertrouwen in de beurs lijkt overigens niet groot. Hoewel de koersen wereldwijd stegen de afgelopen maanden bleven beleggers aan de zijlijn staan. ,,Er is zelfs geld uit aandelenfondsen gestroomd’’, zegt Homan. ,,Die beleggers hebben wel vier maanden koersstijging gemist. Ik heb het gevoel dat grote beleggers nu weer terugkeren omdat ze bang zijn de koersstijging te missen.”