Een kentering is aanstaande: op Sicilië is de eerste katoenboer terug van weggeweest

Flitsbezor­ger Getir vertrekt uit zes Nederland­se steden en sluit vijf Amsterdam­se locaties

Flitsbezorger Getir gaat vijf Amsterdamse magazijnen sluiten en trekt zich volledig terug uit zes andere Nederlandse steden. Dat bevestigt Getir na berichtgeving door Het Parool. Volgens de onderneming heeft de keuze te maken met de discussie met de gemeente Amsterdam over bestemmingsplannen voor locaties. In de steden Breda, Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden en Tilburg, waar Getir helemaal weggaat, was het aantal bestellingen erg beperkt.