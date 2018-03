Een op de drie huizenbezitters vindt 4 procent hypotheekrente (te) hoog

woningmarktBijna een op de drie woningeigenaren vindt de rente die hij betaalt over zijn hypotheek hoog tot zeer hoog. Het gros betaalt 4 procent of meer rente. Van die groep sluit slechts een klein deel zijn hypotheek daadwerkelijk over naar de concurrent, zo blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van ABN AMRO.

In ditzelfde onderzoek onder ruim 1.200 huizenbezitters zegt bijna vier op de tien ondervraagden zijn hypotheekrente juist laag tot zeer laag te vinden. Niet geheel verwonderlijk wellicht: van deze groep is bijna driekwart 3 procent of minder kwijt aan zijn rente. 33 Procent van hen heeft zijn hypotheek al eens overgesloten om te profiteren van het lagere rentetarief.

ABN AMRO wijst erop dat de hypotheekrente nu extreem laag is - gemiddeld rond de 2,3 procent – en het zeker kan lonen om de hypotheek over te sluiten. Vooral voor die mensen die vier jaar of langer geleden een huis hebben gekocht, toen de hypotheekrente nog aanzienlijk hoger was.

Toch blijkt uit dit onderzoek dat slechts een klein percentage van die huizenbezitters die ontevreden zijn over hun ‘hoge rentetarief’ daadwerkelijk gaat oversluiten. Slechts 15 procent zegt dit te zullen doen.

Voor een deel van de woningeigenaren is de boeterente de reden om de hypotheek niet over te sluiten. Zelfs van de mensen die wél hebben overgesloten, vindt bijna de helft de boeterente nog te hoog. Niettemin zijn volgens het onderzoek bijna alle oversluiters er financieel op vooruit gegaan.

Dief van je eigen portemonnee?

Zijn al die mensen die op hun handen blijven zitten dan een dief van hun portemonnee? Anton Bosch, directeur Hypotheken bij ABN AMRO, is voorzichtig: ,,Een hypotheek is meer dan alleen de rente die je betaalt'', benadrukt hij.

,,Kijk ook naar eventuele nadelen van een nieuwe lening, zoals bijvoorbeeld andere voorwaarden en bijkomende kosten. Daar staat tegenover dat de rente nu inderdaad erg laag is. We sluiten niet uit dat de rente in de toekomst weer stijgt. In dat geval lopen de rentelasten voor nieuwe kopers weer op.''

Vereniging Eigen Huis liet zich onlangs wat stelliger uit: woningeigenaren laten vaak geld laten liggen als de rentevaste periode van hun hypotheek afloopt. Het leeuwendeel van de woningbezitters accepteert het nieuwe rentevoorstel van zijn bank, en dat terwijl zij mogelijk honderden euro’s goedkoper uit zouden kunnen zijn als ze zouden switchen van hypotheekverstrekker.

Dat woningeigenaren nogal eens klakkeloos tekenen bij het kruisje bij een nieuw rentevoorstel, ziet ook directeur Mark de Rijke van adviesketen De Hypotheekshop. Volgens de adviesketen is het zeker voor woningbezitters met een hypotheek bij een bank interessant om te kijken of ze elders voordeliger uit kunnen zijn. ,,Niet alleen kan de rente lager uitpakken, ook kunnen de voorwaarden bij een concurrent gunstiger zijn. Zo kennen de grote banken bijvoorbeeld geen looptijdrente. Daarbij daalt de rente mee met de aflossing.''

Verhuisregeling

Een andere interessante voorwaarde, aldus volgens De Hypotheekshop, is de verhuisregeling. In dat geval biedt de hypotheekverstrekker de mogelijkheid om de lage hypotheekrente mee te nemen naar een volgend huis, om daarmee zeker te zijn van de gunstige lage rentestand na verhuizing.

Het lijkt erop dat mensen alvast voorsorteren op een stijgende hypotheekrente want waar eerst vooral starters hun hypotheekrente vastzetten voor 20 tot 30 jaar, besluiten nu ook de doorstromers op de woningmarkt daartoe.

Toch zal die hypotheekrentestijging nog wel even op zich laten wachten, vermoedt De Hypotheekshop. Door de dalende kapitaalmarktrente – die bepalend is voor de hypotheekrente – is de hypotheekrente na een lichte stijging gemiddeld genomen alweer iets gedaald. De Rijke van De Hypotheekshop: ,,Het is logisch dat die rente uiteindelijk zal stijgen, maar de verwachting is dat dit nog wel een paar jaar kan duren en dat de stijging vooralsnog beperkt blijft tot een paar tienden.''