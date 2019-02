Eerste reacties op aankoop aandelen Air France-KLM positief

De eerste reacties vanuit politiek Den Haag op het besluit van het kabinet om een belang te nemen in de holding Air France-KLM zijn positief. Hiermee wil het kabinet het publieke belang van Schiphol en KLM veiligstellen, zei minister Wopke Hoekstra (Financiën): ,,Een extra slot op de deur en evenwicht in de verhoudingen.’'

De coalitiepartijen steunen het besluit van het kabinet om de Nederlandse invloed bij AirFrance-KLM te vergroten. De grootste regeringspartij VVD vindt het verstandig van het kabinet om aandelen te kopen. ,,Een bedrijf waar we trots op zijn. Het is belangrijk dat we Nederlandse banen bij KLM en Schiphol beschermen. Dat kunnen we niet overlaten aan de Fransen’’, vindt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra.

En ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers stelt dat de markt geen garantie is voor goede bescherming van publieke belangen zoals werkgelegenheid en goed werkgeverschap. ,,We zagen het al bij onze postbezorging en nu ook bij KLM. Dat heeft een prijs en goed dat het kabinet bereid is die nu ook te betalen’’, meldt hij.

,,Om Nederlandse belangen te borgen, is meer balans binnen Air France-KLM essentieel. Als Frankrijk niet bereid is te verkopen, moet Nederland wel kopen”, aldus Jan Paternotte van regeringspartij D66. ,,Dat betekent niet dat we als politiek achter de stuurknuppel moeten gaan zitten, zoals bij Air France te vaak gebeurt.”

Solide toekomst

Volgens Sybrand Buma (coalitiepartner CDA) beschermt het kabinet de ,,Nederlandse belangen door het kopen van een aanzienlijk belang in Air France-KLM. Dit is van grote betekenis voor een solide toekomst van KLM”. Ook verscheidene oppositiepartijen zijn blij: ,,Eindelijk. Hier pleit de PVV al jaren voor!’', laat voorman Geert Wilders weten.

KLM is belangrijk voor heel veel banen in Nederland, benadrukt de PvdA. ,,Dus deze stap is goed. Nu moet het kabinet dezelfde assertiviteit tonen voor het grondpersoneel op Schiphol en alle mensen die keihard werken in de luchtvaart. Zodat iedereen zeker kan zijn van goed werk’', twittert Kamerlid Gijs van Dijk.

Kritiek

Vanuit de oppositie klinkt echter ook kritiek. Volgens Forum voor Democratie herstellen Hoekstra en Rutte nu ,,op dure wijze’' de fout van de premier en de voorganger van Hoekstra, Jeroen Dijsselbloem, uit 2015. ,,Toen kostte een aandeel AirFrance-KLM ca. 6 euro. De belastingbetaler betaalt nu het dubbele. Bedankt Mark!’', twittert de partij.

GroenLinks-leider Jesse Klaver meent dat de daadkracht van het kabinet om voor de luchtvaart op te komen ,,in schril contrast’’ staat met de inspanningen voor het klimaat. ,,Dit markeert wel een tendens: de politiek die actief ingrijpt in de markt. Het opkopen en sluiten van kolencentrales, de terugkeer van een staatsbank en het ingrijpen in extreme topsalarissen is hiermee ook een stap dichterbij.’’

En SP-leider Lilian Marijnissen twittert: ,,700 miljoen voor KLM en Schiphol. Nu ook voor onze ziekenhuizen, leraren en pensioenen?’’

Vakbond

Vakbond CNV is wel blij met het kabinetsinitiatief om een belang te nemen in Air France-KLM. Daarmee zet de regering een ,,stevig raster rond werkgelegenheid", aldus de vakbond, die ook spreekt van een opmerkelijke stap.

Voorzitter Piet Fortuin van CNV Vakmensen spreekt van een krachtig signaal aan de Franse overheid en aan de 30.000 werknemers van KLM. Ook stipt Fortuin het belang voor Schiphol aan. ,,Ik zeg niets over of Schiphol mag groeien of niet. Maar wel over de importantie van een vinger in de pap als het om zulke grote economische krachten gaat."

Fortuin stelt dat het kabinet eerder wel eens vanaf de zijlijn bleef toekijken tot dat dingen ,,zichzelf oplossen.’’ Nu wordt er volgens hem een streep in het zand getrokken.

