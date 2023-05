Eerste vlucht C919 van Chinese rivaal Boeing vertrokken

Luchtvaartmaatschappij China Eastern Airlines heeft zondag de eerste commerciële vlucht uitgevoerd met een C919 van de Chinese vliegtuigbouwer Comac. Het toestel steeg even na 10.30 uur lokale tijd op vanaf het vliegveld in Shanghai, zo blijkt uit beelden van staatsomroep CCTV.

Aan boord zijn meer dan 130 passagiers die worden vervoerd naar de Chinese hoofdstad Beijing. De vlucht zal naar verwachting om 13.10 uur (07.10 uur Nederlandse tijd) op zijn eindbestemming landen. Het toestel zal maandag een langere vlucht maken naar de zuidwestelijke stad Chengdu en terug.

De C919 is de Chinese versie van de Boeing 737 en daarmee gaat Comac de concurrentie aan met de Amerikaanse vliegtuigbouwer en ook het Europese Airbus. Het door de staat gesteunde China Eastern Airlines bestelde in maart 2021 vijf C919-jets en nam het eerste vliegtuig afgelopen december in ontvangst. Het heeft gezegd dat het verwacht de resterende toestellen dit jaar nog te ontvangen.

Comac maakt al jaren vliegtuigen, maar was tot nu toe een kleine speler. De vliegtuigmarkt voor toestellen vanaf zo’n honderd zitplaatsen was tot op heden verdeeld tussen Airbus en Boeing. Met name de Europese fabrikant Airbus is de afgelopen jaren zeer actief geweest op de Chinese markt omdat Boeing meer last had van handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten en omdat de Amerikaanse fabrikant de 737 MAX-toestellen lange tijd aan de grond moest houden na twee crashes met dat type vliegtuig.

Comac ontwikkelt de C919 sinds 2008 en presenteerde in 2015 het eerste prototype van het toestel. Alhoewel de C919 in China wordt gemaakt, is bouwer Comac voor veel onderdelen afhankelijk van westerse bedrijven, zoals het Amerikaanse General Electric en Honeywell en het Franse Safran.