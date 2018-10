Eindhoven Airport vertraagt de groei: Pas in 2020 maximale aantal vluchten

,,Groei is geen doel op zich'', zegt algemeen directeur Joost Meijs. ,,Het is tijd om ons meer te gaan richten op kwaliteit, de balans met de omgeving en een hierbij passende gecontroleerde ontwikkeling.''



Volgens de luchthavenbaas gaat het om een 'duidelijk signaal'. ,,We realiseren ons ook dat hiervoor tijd nodig is en willen het proces niet onnodig onder spanning zetten door al in 2019 de grenzen van de maximaal toegestane capaciteit te bereiken. Dat gebeurt nu pas in 2020.'' De maximaal toegestane capaciteit voor Eindhoven Airport bedraag 43.000 vliegbewegingen.