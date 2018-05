Eindhoven Airport wil enorme nieuwe parkeertoren met tien verdiepingen

Eindhoven Airport heeft plannen voor de bouw van wat de grootste parkeergarage van Nederland lijkt te worden. Het gaat om een toren met tien verdiepingen, die plaats biedt aan minstens vierduizend auto's. Het vliegveld is ruim een week geleden in alle stilte begonnen met de aanbesteding van de bouw. Het vliegveld lijkt hiermee een voorschot te willen nemen op toekomstige groei.



Met het nieuwe gebouw moet de parkeercapaciteit bij de luchthaven enorm toenemen. De garage is bijvoorbeeld vijf keer groter dan parkeergarage P1. Die wordt op dit moment herbouwd nadat het voorgaande bouwwerk bijna een jaar geleden deels instortte.



Voor zo ver bekend wordt de parking de grootste van het land. Dat is nu nog de nieuwe parkeergarage bij de Designer Outlet in Roermond, die circa 3.500 plaatsen telt.



De bouw van de nieuwe parkeertoren voor langparkeerders moet na de zomer van 2019 starten. Eindhoven Airport wil het eerste deel in 2020 in gebruik nemen. De volledige oplevering van de garage staat gepland in het eerste kwartaal van 2022.