'Elon Musk heeft altijd een duistere kant gehad'

Eigenlijk is Ashlee Vance wel een beetje klaar met Elon Musk. ,,Ik ben nogal burnt out als het om denken over hem gaat'', laat hij weten vanuit Californië. Twee jaar lang werkte de Amerikaanse journalist aan zijn biografie over de Zuid-Afrikaanse ondernemer. Aanvankelijk zonder medewerking, maar halverwege veranderde Musk van gedachten. Tientallen uren aan dinertjes en interviewsessies volgden, waarin Vance alles mocht vragen.



Het leverde het boek Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future op, dat twee jaar terug een Nederlandse editie met de weinig creatieve titel Elon Musk - hoe de topman van Tesla en SpaceX onze toekomst vormgeeft kreeg. In de biografie geeft Vance een onthullende inkijk in de persoon Musk, zijn dromen om Mars te koloniseren, zijn moordende werkethos en hoe hij rücksichtslos vriend en vijand in Silicon Valley tegen zich in het harnas jaagt.