Eneco in Japanse handen: 44 steden en dorpen lopen binnen

Rotterdam­se haven haalt opnieuw een recyclings­be­drijf binnen

12:36 Het bedrijf uRecycle bouwt in de haven van Rotterdam een fabriek voor het recyclen van batterijen. Dat heeft het Havenbedrijf Rotterdam vanmorgen bekend gemaakt. De fabriek komt in de Europoort en zal naar verwachting in eerste helft van volgend jaar draaien. Er komen circa 40 mensen te werken.