Eneco schrapt verlaging terugleververgoeding na kritiek

Industrie krimpt voor het eerst in twee jaar tijd, maar aantal banen blijft groeien

De Nederlandse industrie had in september voor het eerst in twee jaar te maken met krimp. Dat kwam vooral doordat productiebedrijven veel minder nieuwe orders kregen, meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi), die elke maand de bedrijvigheid in de industrie meet.

3 oktober