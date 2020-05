‘Er is een gigantische crisis op komst’

Terug na coronacrisis VDL NedCar test lopende band

7:21 Enkele tientallen medewerkers van autofabriek VDL NedCar in Born gaan vrijdag testen of de productielijn goed werkt en of alle voorraden op peil zijn. Ook wordt bekeken of de voorraad op de juiste plek aan de productielijn staat. De test loopt vooruit op het hervatten van de productie op woensdag. Die productie ligt sinds 20 maart stil wegens het coronavirus.