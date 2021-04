EU-hof wijst Nederlandse eis schrappen pulsvisverbod af

De Nederlandse pulsvisserij, met kleine stroomstootjes in plaats van met zware netten over de bodem, krijgt een nieuwe klap. Het Europese Hof van Justitie heeft een Europees verbod, afgekondigd door zowel het Parlement als de Ministerraad, vanmorgen bevestigd.

De uitspraak is een streep door de rekening van zowel minister Schouten (LNV), die het initiatief nam voor de gang naar Luxemburg, als de visserijsector en het Nederlandse smaldeel in het Europese Parlement. Alle drie werden drie jaar geleden in snelheid genomen door de verouderde Franse beroepsvisserij, haar politieke vertegenwoordigers in het Parlement en een paar zeer actieve milieugroepen die de pulsvisserij als zeer milieuonvriendelijk voorstelden. Schouten wierp op dat volgens nogal wat wetenschappers de pulsvisserij juist veel milieuvriendelijker is dan de aloude boomkor, die de zeebodem beschadigt, extra brandstof vergt en daarmee ook voor extra CO2-uitstoot zorgt.

Kan zijn, zegt het Hof, maar Raad en Parlement zijn niet verplicht om technische adviezen, hoe belangrijk ook, klakkeloos over te nemen. Bovendien zijn mogelijke risico’s van de pulsvisserij nog onvoldoende onderzocht, hebben Raad en Parlement ‘een ruime beoordelingsbevoegdheid’ en hebben ze hun verbod afdoende gemotiveerd. Dat alles bijeen bracht het Hof er vanmorgen toe het Nederlandse verzoek tot vernietiging van het verbod te verwerpen.

Het verbod werd in april 2019 definitief na een mislukte laatste poging van Nederlandse Europarlementariërs om na maandenlange heisa en emotie rond de pulsvisserij het totaalverbod tegen te houden. De Nederlandse vissers hadden jarenlang fors in de pulskor-techniek geïnvesteerd. Het parlement stemde echter met overgrote meerderheid voor een pakket maatregelen voor ‘de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen’ waarvan het pulsverbod onderdeel is.

Beter voor milieu

In die zomer al raakten tientallen vissers hun pulsvergunning kwijt en moesten ze weer terug naar het vissen met zware kabels die over de zeebodem slepen om de platvis van de bodem te krijgen. Een klein aantal mocht gedurende een overgangsperiode nog doorgaan met de pulstechniek maar die loopt snel af. Volgens Nederland is pulsvisserij met een sleepnet en stroomstootjes beter voor de zeebodem en is veel minder brandstof nodig, wat minder CO2-uitstoot betekent.