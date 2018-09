EU-landen lopen samen 150 miljard aan btw mis

Vakbond: Geslaagde stakings­dag bij PostNL

20 september Door een staking onder personeel van PostNL is vandaag in delen van het land post blijven liggen of later bezorgd. Vakbond FNV is tevreden met de actie: ,,We wilden PostNL niet platleggen, maar laten zien dat het ons serieus is door de bedrijfsvoering te ontregelen. En dat is gelukt."