Europa houdt May aan beloften

Ondertussen wacht hij op nieuwe richtlijnen van de lidstaten voor zijn overleg met Londen over een eventuele overgangsperiode en een toekomstig partnerschap. Formeel moeten de leiders vrijdag eerst vaststellen dat er ‘voldoende voortgang’ zit in het overleg om parallelle gesprekken over een toekomstig partnerschap te openen. Pas daarna geven ze Barnier de bandbreedte waarbinnen hij daarover mag praten.



Volgens de rechterhand van May in Europa, fractieleider van de conservatieven Syed Kamall, is het belangrijk dat ‘we nu eindelijk naar de toekomst kunnen gaan kijken’. Groot-Brittannië ziet ernaar uit, zei hij, om goede afspraken te maken over een nauwe samenwerking op handel, veiligheid en terreurbestrijding.



Dat leverde een schampere reactie op van de schaduwonderhandelaar van het parlement, liberaal fractieleider Guy Verhofstadt: ,,U wilt zoveel samenwerking dat ik mij afvraag waarom u eigenlijk weg wilt.'' Dat vroeg ook christendemocratisch fractieleider Manfred Weber zich af. ,,Ik lees dat 50 procent van de Britten een nieuw referendum wil. Steeds meer Britten beginnen te beseffen dat ze veel kwijtraken, en niets terug krijgen.''