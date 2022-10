Europa moet gezamenlijk gas gaan inkopen om prijsopdrijving te voorkomen

Dat zeggen Duitsland en Nederland in gezamenlijke voorstellen aan de 25 andere EU-lidstaten. Dit jaar voor het eerst moest elk land zijn ondergrondse opslag aan het begin van de winter voor minstens 80 procent vol hebben (volgend jaar 90 procent) en dat is zeker in Noordwest-Europa een peperdure operatie geworden. Iedereen kocht op hetzelfde moment in en dat betekende kassa voor de leveranciers. Door de inkopen te spreiden, aldus de twee landen, kan Europa prijspieken vermijden.



Meer opslagcapaciteit en betere connecties moeten daarbij helpen. Bij de inkoop moeten energiebedrijven en grote gasafnemers een belangrijke en zelfs leidende rol krijgen. Brussel alleen zou onvoldoende deskundig zijn als centrale gasinkoper.

Een zeer ruime meerderheid van de EU-lidstaten wil een algeheel prijsplafond voor gas, maar Duitsland en Nederland – twee geharnaste tegenstanders - waarschuwen tegen maatregelen die enkel gericht zijn op lagere prijzen. Die werken volgens hen alleen als ook de belangrijkste oorzaken – de hoge vraag, de ongecoördineerde inkoop, het gebrek aan infrastructuur en alternatieve bronnen - worden aangepakt.



In hun eigen voorstellen zeggen ze dat de vermindering van het gasverbruik ambitieuzer mag dan de al afgesproken 15 procent. Om dat haalbaar te maken willen ze versneld meer duurzame energie, warmtepompen en energiebesparing. Een prijsplafond op Russisch gas kan als vaststaat dat de bevoorrading van sterk van dit gas afhankelijke landen in Midden-Europa niet in gevaar komt. Voor elke maatregel willen ze vooraf een grondige effectanalyse.

Moment lijkt goed gekozen

Met vandaag een informele energieraad in Praag en eind volgende week een vrijwel volledig aan energie gewijde EU-top lijkt het moment voor de voorstellen goed gekozen. Tot nu toe staan alleen de echt grote kaders nog maar vast: energie moet goedkoper, geen afhankelijkheid meer van Rusland of een ander dubieus regime en geen besluiten die kunnen leiden tot energietekorten of een minder snelle overgang naar schone energie.

