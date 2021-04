Europarlement geeft groen licht voor coronapaspoort, nieuwe stap naar ‘gewone’ zomervakanties

De pas geldt in de hele EU, waardoor bijvoorbeeld Nederlanders weer vrijuit naar bijvoorbeeld Middellandse Zeelanden kunnen reizen, zonder aanvullende test- of quarantaineverplichtingen. Vooral Zuid-Europese landen drongen aan op invoering ervan, om hun zwaar geraakte toeristische sector een nieuwe rampzomer te besparen.

Met dit EU-breed erkend, gratis certificaat, dat ‘EU Covid-19-certificaat’ gaat heten, kan de pashouder laten zien dat hij tegen Covid-19 is ingeënt, onlangs negatief is getest of is hersteld van de ziekte en voldoende antilichamen heeft.

Nederlandse Parlementsleden reageerden vanmorgen enthousiast op hun eigen werk. ,,Een waardevol instrument om weer te kunnen reizen’’, aldus Esther de Lange (CDA). Vera Tax (PvdA): ,,Goed nieuws voor reislustige Europeanen, maar ook voor inwoners van grensregio’s en mensen die hun familie en vrienden in het buitenland weer eens willen opzoeken.’’

Privacy

Sophie in ’t Veld (D66) betitelt de pas dan weer als ‘een Europese uitweg uit het doolhof van nationale beperkingen dat de lidstaten hebben opgeworpen’. Zij en haar GroenLinks-collega Tineke Strik accentueren ook dat het nieuwe reisdocument geen inbreuk op de privacy mag zijn. Strik: ,,Data mogen niet worden opgeslagen en reisbewegingen niet gevolgd.’’ In ’t Veld: ,,Als je naar een ander land reist hoeft de overheid daar alleen te weten of je geen gevaar voor de volksgezondheid bent. Meer niet.’’

Nu het Parlement zijn positie heeft bepaald, is de weg vrij voor de triloog: de gebruikelijke onderhandelingen tussen Raad (lidstaten), Commissie en Parlement om tot één gezamenlijk standpunt te komen. De verwachting in Brussel is dat dit overleg in juni kan worden afgerond, waarmee – van voorstel tot eindbesluit in krap drie maanden – zo ongeveer een Europees snelheidsrecord wordt gevestigd.

‘Veilige vakantie’

Reiskoepel ANVR hoopt dat er vaart gemaakt wordt met het eindbesluit en dat hiermee het reizen weer op gang komt. ,,Er moeten nog wel wat stappen worden gezet, maar we zijn blij dat deze stap genomen is. We hopen dat we een semi-normale zomervakantie krijgen. Dat zou het toerisme en de reisbedrijven helpen. En bovendien is iedereen inmiddels wel toe aan een vakantie", zegt Mirjam Dresmé van de ANVR.

Sunweb juicht de invoering van een EU-breed erkend, gratis certificaat toe. ,,Ja, we juichen alle initiatieven toe die het genieten van een veilige en welverdiende vakantie weer mogelijk maken. Het coronapaspoort is hierin een belangrijk stap", reageert woordvoerster Martine Langerak.

Ook Corendon zegt ‘heel positief te zijn omdat dit de enige manier is om komende zomer een eenduidig systeem te hebben voor reizen binnen de EU’. ,,Bovendien verlaagt gratis testen ook de drempel om weer te reizen en verhoogt het systeem de bereidheid om te vaccineren", aldus Steven van der Heijden. Uiteindelijk is volgens de Corendon-baas een hoge vaccinatiegraad de enige sleutel om onbelemmerd reizen weer mogelijk te maken, ook buiten de Europese Unie.

