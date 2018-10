Europese beurzen lijden onder spanningen met Saoedi-Arabië

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,8 procent in de min op 509,66 punten. De MidKap raakte 3,2 procent kwijt tot 718,47 punten. Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 2,3 procent in. Vooral de Europese techsector stond onder druk na een reeks slechte handelsberichten. Zo kwam chipmaker AMS (min 28 procent) met zwakke vooruitzichten en gaf IT-bedrijf Atos (min 23 procent) een winstwaarschuwing. In Amsterdam verloren de chipbedrijven ASML, ASMI en Besi tot 6,5 procent. Randstad (min 3,5 procent) behoorde tot de sterkste dalers bij de hoofdfondsen. Het uitzendconcern wist ook in het derde kwartaal zijn omzet en winst op te voeren. Maar in Europa merkte de uitzendreus wel dat de groei aan het afzwakken is. KBC Securities verlaagde het advies voor het aandeel.

Ahold stijgt

Verzekeraar NN Group zakte 4,9 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs. Zorgtechnologiebedrijf Philips, dat een dag eerder bijna 9 procent verloor, zakte daalde 1,6 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1,1 procent.



Chemieconcern Bayer verloor 9 procent in Frankfurt. De Bayer-divisie Monsanto moet van een rechter in San Francisco toch echt een schadevergoeding betalen aan een man die kanker kreeg van Monsanto’s onkruidverdelger Roundup. Het bedrag werd wel verlaagd.



In Zürich kelderde GAM Holding 19 procent. De Zwitserse vermogensbeheerder zag afgelopen kwartaal flink wat kapitaal uitstromen na de schorsing van een investeringsdirecteur. Renault daalde 2,5 procent in Parijs. De Franse automaker boekte minder kwartaalomzet en verlaagde de groeiprognose voor de wereldwijde markt voor personenauto’s dit jaar.



De euro was 1,1477 dollar waard, tegen 1,1464 dollar gisteren. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent in prijs tot 68,28 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent minder op 78,37 dollar per vat.