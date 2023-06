Europese klacht tegen ‘greenwashing’ door 17 luchtvaartmaatschappijen die duurzaam vliegen beloven

75 jaar oude speciali­tei­ten­win­kel sluit de deuren: Van Herpt Delicates­sen Reform in Drunen failliet

DRUNEN - Van Herpt Delicatessen Reform B.V. in Drunen is failliet verklaard. De winkel aan de Grotestraat is al even dicht. Een poster op de deur spreekt van ‘gesloten wegens privé-omstandigheden’. Nu heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken.