Europese 'stresstest': Nederlandse pensioenfondsen kwetsbaar

NVWA voor de rechter om fipronil-rel

18:21 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in de fipronilcrisis 'nalatig en onzorgvuldig' gehandeld. Daardoor zijn pluimveehouders opgezadeld met een enorme schadepost. Dat stelt boerenbond LTO in een dagvaarding tegen de Nederlandse NVWA die vandaag is verstuurd.