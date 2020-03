Experts hebben oplossing om economie te redden: Test wie immuun is voor virus

Coronavou­cher in de maak voor vakantie-annulerin­gen in eigen land

26 maart De toerisme- en recreatiesector wil een speciale coronavoucher in het leven roepen voor Nederlanders die vanwege het coronavirus hun verblijf of ticket in eigen land willen annuleren. Zij kunnen de waardebon op een later moment alsnog verzilveren. Dat meldt de koepelorganisatie HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor de watersport en recreatie.